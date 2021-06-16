Ще один футболіст знепритомнів під час матчу Євро-2020

Захисник збірної Франції Бенжамен Павар розповів, що ненадовго втратив свідомість у матчі Євро-2020 проти Німеччини. Це сталося після зіткнення з Робіном Госенсом, повідомляє Обозреватель.

Чемпіони світу 2014 року провели небезпечну атаку, яка закінчилася фланговою подачею. Бенжамен опинився першим на м'ячі та вибив ігровий снаряд головою, після чого в нього одразу ж влетів суперник, а головний арбітр зафіксував порушення правил.

"Я був по-справжньому шокований. Я втратив свідомість на 10-15 секунд. Після цього мені стало краще" , – цитує слова Павара видання RMC Sport.

Нагадаємо, що Франція здобула мінімальну перемогу над Німеччиною завдяки курйозному автоголу Матса Хуммельса. В іншому матчі групи F Португалія розгромила Угорщину, забивши три голи за вісім хвилин, а її головний голеадор Кріштіану Роналду оформив дубль і перевершив досягнення українця Андрія Шевченка і француза Мішеля Платіні.