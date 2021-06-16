В ОП планують замінити трьох голова ОДА
Офіс президента хоче замінити голів Сумської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій. Під питанням - керівник Чернігівської ОДА, повідомляє РБК-Украина.
Варто зазначити, що сьогодні Кабінет Міністрів вже погодив призначення нового голови Сумської ОДА.
"У Сумській області скандальна історія, голова ОДА Василь Хома переметнувся до табору ОПЗЖ. В Івано-Франківську Андрій Бойчук взагалі нічого не робить. У Чернігівській області схиляються до того, щоб звільнити Ганну Коваленко, але поки немає остаточного рішення, коли і хто буде замість неї", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА. На цю посаду пропонується призначити Дмитра Живицького.
Відзначимо, що на даний момент цю посаду займає Василь Хома, якого призначили в листопаді 2020 року.