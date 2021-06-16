Лукашенко зажадав у регіонів Білорусі приготуватися до мобілізації

Формальний глава Білорусі Олександр Лукашенко зажадав, щоб всі регіони і райони були готові до мобілізації за три дні, повідомляє Кореспондент.

Лукашенко додав, що главам райвиконкомів і облвиконкомів потрібно навчитися воювати і добре знати об'єкти, які потрібно охороняти в рамках територіальної оборони. За його словами, місцева влада повинна забезпечити швидку мобілізацію громадян, щоб вони по тривозі були мобілізовані за три дні.