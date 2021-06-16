Лукашенко зажадав у регіонів Білорусі приготуватися до мобілізації
Формальний глава Білорусі Олександр Лукашенко зажадав, щоб всі регіони і райони були готові до мобілізації за три дні, повідомляє Кореспондент.
Лукашенко додав, що главам райвиконкомів і облвиконкомів потрібно навчитися воювати і добре знати об'єкти, які потрібно охороняти в рамках територіальної оборони. За його словами, місцева влада повинна забезпечити швидку мобілізацію громадян, щоб вони по тривозі були мобілізовані за три дні.
"Всі керівники підприємств, де ця техніка зосереджена, в мирний час повинні знати, що ця техніка підлягає мобілізації... Словом, в будь-який момент приїхали, підняли по тривозі, три доби - і все на місцях, охороняють ті об'єкти, які потрібно тут охороняти. до цього в країні все повинні готуватися після сьогоднішнього заходу", - сказав Лукашенко.