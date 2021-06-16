Вживання помідорів знижує ризик інсульту на 55%

Любителі помідорів можуть радіти. Цей смачний овоч здатний знизити ризик інсульту. Вчені проаналізували здоров’я понад тисячу фінських чоловіків, спостереження в середньому тривало 12 років. За цей період близько 70 чоловіків зіткнулися з інсультом, повідомляє GreenPost.

До такого висновку прийшли вчені, які опублікували своє дослідження в журналі Neurology. У тих, хто споживав більше помідорів, ризик інсульту знижувався на 55%. Порівняння проводилося з особами, які не вживали томати. При цьому для інсульту, пов’язаного з тромбами (ішемічний), зниження ризику склало 59%.

Помідори багаті на антиоксидант лікопін. Його високий рівень в крові захищає від інсульту. Вчені виявили, що з 259 чоловіків з найвищим рівнем лікопіну тільки у 11 стався інсульт. У порівнянні з 25 з 258 чоловіків з низьким показником.