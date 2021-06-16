У Донецьку готуються відкрити кримінальну справу проти Протасевича

У Донецьку підозрюють, що затриманий в Мінську засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич міг брати участь в операціях батальйону "Азов" у Широкино в районі Маріуполя, повідомляє Страна.ua.

"Наскільки я знаю, нашої прокуратурою проводиться перевірка даних про те, що він знаходився в "Азові" в районі селища Широкино на Маріупольському напрямку: які були злочини і чи є про це свідчення або докази. Після цього буде прийнято рішення про заклад кримінальної справи" , - сказав Пушилін Денис Володимирович.