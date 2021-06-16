"Павуковий апокаліпсис": в Австралії сталося незвичайне природне явище
"Павуковий апокаліпсис": саме так коментують користувачі Мережі незвичайне явище, яке сталося в Австралії. Тисячі павуків зібралися на одній території та сплели настільки велику за площею і щільністю павутину, що її можна прийняти за марлю або рукодільну тканину, пишуть міжнародні ЗМІ.
Подію фіксують в австралійському штаті Вікторія. Така незвичайна павутина – результат роботи павуків, які рятувалися від недавньої негоди та повеней.
Вчені запевняють, що це не апокаліпсис, а природне явище, пов'язане з міграцією тварин з місця проживання і необхідністю побудувати будинок на новій території.
Останній раз аналогічну кількість павутини можна було спостерігати у 2013 році – також після проливних дощів.
Погода в Австралії, до слова, не поспішає налагоджуватися – синоптики прогнозують в регіоні до 50 мм опадів. Наразі з Вікторії виїхали понад 1000 осіб, досі спостерігаються проблеми з електрикою, влада ремонтує трансформатори та розчищають дороги.