"Павуковий апокаліпсис": в Австралії сталося незвичайне природне явище

"Павуковий апокаліпсис": саме так коментують користувачі Мережі незвичайне явище, яке сталося в Австралії. Тисячі павуків зібралися на одній території та сплели настільки велику за площею і щільністю павутину, що її можна прийняти за марлю або рукодільну тканину, пишуть міжнародні ЗМІ.

Подію фіксують в австралійському штаті Вікторія. Така незвичайна павутина – результат роботи павуків, які рятувалися від недавньої негоди та повеней.

Фото: Jeff Hobbs / Facebook

Parts of #Gippsland are covered in #spider web ?? !! The little black dots are spiders. There is web as far as the eye can see. This is near Longford #Victoria thanks Carolyn Crossley for the video pic.twitter.com/wcAOGU9ZTu - ???????????? ???????????????? (@mim_cook) June 15, 2021

Вчені запевняють, що це не апокаліпсис, а природне явище, пов'язане з міграцією тварин з місця проживання і необхідністю побудувати будинок на новій території.

Останній раз аналогічну кількість павутини можна було спостерігати у 2013 році – також після проливних дощів.

Погода в Австралії, до слова, не поспішає налагоджуватися – синоптики прогнозують в регіоні до 50 мм опадів. Наразі з Вікторії виїхали понад 1000 осіб, досі спостерігаються проблеми з електрикою, влада ремонтує трансформатори та розчищають дороги.