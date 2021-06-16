Тренування, яке може призвести до серцевого нападу
Людям часто говорять, що їм потрібно займатися спортом, щоб бути здоровим. Але не всі тренування корисні для всіх. Виконання вправ може викликати навантаження на ваші м'язи, в тому числі на дуже важливі м'язи серця, повідомляє WomanEL.
Як виявилося, певні вправи можуть збільшити ризик несприятливих проблем зі здоров'ям. Особливо з точки зору серцево-судинної системи. Недавнє дослідження показало, що один вид вправ може підвищити ризик серцевого нападу.
Яка тренування підвищує ризик серцевого нападу?
Метааналіз 2020 роки провели Американської кардіологічною асоціацією та опублікували в журналі Circulation. Він виявив небезпеку високих фізичних навантажень, таких як участь у марафонах і тріатлону.
Агентство проаналізувало понад 300 наукових досліджень і виявило, що ризик серцевих нападів або інших серцевих захворювань, таких як раптова серцева смерть, в результаті цього типу тренування збільшився. Дослідники заявили, що ризик цих проблем збільшується під час і незабаром після фізичних навантажень.
Вірогідність серцевого нападу збільшувалася у 2-10 разів протягом однієї години після участі в інтенсивних фізичних навантаженнях. Одне дослідження навіть показало, що ризик може зберігатися до двох годин після цього.
Все більше людей бігають марафони, беруть участь в тріатлоні та виконують високоінтенсивні інтервальні тренування. Тому потрібно розуміти ризики.
Ризик найбільш високий і більше стосується непідготовлених людей. 40 відсотків нападів серед учасників тріатлону відбулися в учасників, вперше беруть участь в змаганнях. Ті, у кого може бути хронічне або недиагностированное серцево-судинне захворювання, також більш схильні до ризику серцевого нападу.
Не доводиться сумніватися в тому, що помірна або висока фізична активність корисна для загального серцево-судинного здоров'я. Але важливо почати тренуватися в спокійному темпі та не поспішати.