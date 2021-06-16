Автомобіліст наздогнав свою вкрадену машину на самокаті

Кросовер Lamborghini Urus вартістю 200 000 доларів вдалося повернути в цілості, повідомляє Автоцентр.

Щодня в світі викрадають тисячі машин. Лише частина з них вдається повернути законним власникам. Злочинців не зупиняють ні новітні протиугінні системи, ні відповідальність за незаконне заволодіння чужим автомобілем. Звичайно, найчастіше жертвами автозлодіїв стають преміальні автомобілі і суперкари.

Один з інцидентів стався в Майамі-Біч (США). Чорний кросовер Lamborghini Urus був припаркований на газоні біля будинку власника. Він привернув увагу підлітка, який вирішив скористатися ситуацією і викрасти машину. За лічені хвилини він розкрив двері і швидко від'їхав від місця злочину. Єдине, що не врахував неповнолітній підліток, - господар машини був удома і все почув.

Чоловік швидко схопився на самокат і почав переслідувати викрадача. Тільки потім він викликав поліцію. Звичайно, на рівних змагатися з автомобілем, під капотом якого встановлений двигун V8, неможливо. Однак і змиритися з втратою кросовера за 200 000 доларів складно. Власник помітив свій Ламборгіні Урус припаркованим на узбіччі, а біля нього стояв переляканий хлопець 14 років і озброєні поліцейські.

Чоловік зміг взяти себе в руки і не накинутися на зловмисника. Навпаки, він його заспокоїв і порекомендував здатися поліції. Пізніше інспектори повідомили, що викрадача звуть Андре Калінін, і це не перше його злочин. Раніше він вже притягувався за крадіжки машин, тому тепер йому загрожує серйозне покарання.