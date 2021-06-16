Укроборонпром планує передати Мотор Січі в лізинг 2 літаки

Держконцерн "Укроборонпром" планує підписати з авіакомпанією "Мотор Січ" договір про завершення будівництва і передачі в лізинг двох літаків Ан-140 до кінця червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я сподіваюся, що ми в найближчі два тижні разом з представниками "Мотор Січі" підпишемо договір, який підтримає Укрексімбанк, і добудуємо ці два літаки Ан-140, які дадуть поштовх розвитку авіакомпанії і дозволять виправити ситуацію на ХДАВП" , - сказав заступник генерального директора з виробництва "Укроборонпрому" Ігор Фоменко в кулуарах конференції "Авіапромисловість України 2021" в Києві в середу.

За його словами, "Мотор Січ" візьме ці літаки в лізинг для забезпечення розвитку регіональних перевезень.