Кабмін дозволив проводити масові заходи із 100% наповненням глядачів

Кабінет міністрів під час засідання 16 червня пом'якшив карантинні обмеження, дозволивши проводити масові заходи без обмеження дистанції між присутніми.﻿ Про це заявив міністр культури та інформації Олександр Ткаченко, повідомляє Лівий берег.

"Тепер проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних тощо) в приміщеннях дозволяється з 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори. Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації – обмеження вище не застосовуються", - розказав міністр.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на цьому ж засіданні продовжив дію карантину до 31 серпня.