Кабмін дозволив проводити масові заходи із 100% наповненням глядачів
Кабінет міністрів під час засідання 16 червня пом'якшив карантинні обмеження, дозволивши проводити масові заходи без обмеження дистанції між присутніми. Про це заявив міністр культури та інформації Олександр Ткаченко, повідомляє Лівий берег.
"Тепер проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних тощо) в приміщеннях дозволяється з 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори. Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації – обмеження вище не застосовуються", - розказав міністр.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів на цьому ж засіданні продовжив дію карантину до 31 серпня.