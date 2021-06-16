Зеленський назвав головні очікування від майбутньої зустрічі з Байденом

Для президента Володимира Зеленського головним очікуванням від липневої зустрічі з президентом США Джо Байденом буде конкретика про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, повідомляє Сегодня.

Він зазначив, що отримав від Байдена конкретне запрошення і вони зустрінуться у кінці липня у Вашингтоні.

"Я дуже хочу від Президента США конкретики для України. Якщо ми говоримо про ПДЧ в НАТО – я дуже хотів би отримати конкретику щодо того, "так" це чи "ні". Я розумію, що це має бути узгоджена позиція країн Альянсу. Однак ми повинні одержати зрозумілі дати і ймовірність цього для України. Бо без ПДЧ неможливо по-іншому пройти цей шлях. Тому ми говоримо насамперед про ПДЧ – конкретика", – сказав Зеленський.

Також він розраховує від США отримати військову підтримку, оскільки Україна ще не в НАТО і їй необхідно озброєння для оборони.