Міжбанк: долар знову користується попитом

Вчорашній розворот тренда на міжбанківському валютному ринку породив безліч питань до сьогоднішнього дня, головним з яких було: «Чи продовжиться сьогодні зміцнення гривні?»

Обстановка на ринку створилася реально непроста. Багато імпортерів відкладали покупку валюти до останнього, сподіваючись виграти на курсі. Як тільки цінники вчора повернулися вище 27 гривень, вони опинилися на роздоріжжі: продовжувати чекати зниження або купувати зараз, не ризикуючи. Сьогодні вранці була зроблена спроба опустити ціни внизу, але закінчилося все тим, що більш дешеві пропозиції продажу розкупили дуже оперативно, і вже в другій половині торговельної сесії торгівля перемістилася в діапазон 27,08-27,11 гривень.

Відреагував на те, що відбувається і готівковий валютний ринок. Тут оператори миттєво реагують на зміну напрямку руху котирувань. Вранці, коли на міжбанку цінники ненадовго опустилися нижче 27 гривень, в Києві можна було купити долар по 26,97-26,98 гривень. Але вже після обіду цінник піднявся на 7-8 копійок, і поточний продаж йде по 27,05-27,07 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня рухається в обмеженому діапазоні 1,2112 -1,2134 долара. Напередодні засідання комітету ФРС США з питання процентної ставки, яке закінчиться сьогодні о 21:00 за київським часом, рухи на світових ринках стали слабшими: всі чекають, що заявлять представники ФРС, і чи буде оголошено про обмеження програми стимулювання американської економіки. Готівковий євро в столиці підріс слідом за доларом і вже досяг 32,79-32,80 гривень.

Ціна польського злотого в порівнянні з вчорашнім днем не змінилася: сьогодні за нього так само просять в середньому 7,25-7,27 гривень.

Російський рубль в світі знову виріс до американського долара, досягнувши до обіду 71,90 рублів за долар. У Києві ціна готівкового рубля з кінця минулого тижня залишається незмінною на рівні 3,72-3,75 гривні за 10 рублів.