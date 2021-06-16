Змінено механізм призначення гендиректора Укрпошти

Змінено механізм призначення гендиректора Укрпошти

Генерального директора "Укрпошти", щоб уникнути загрози реалізації інвестиційної програми на EUR100 млн тепер призначатиме наглядова рада компанії без конкурсного відбору з боку держави. Про це свідчить постанова Кабінету міністрів України, повідомляє Интерфакс-Украина.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

У пояснювальній записці до документа, зокрема, зазначено, що прийняття даного рішення було необхідним, оскільки проведення конкурсу та встановлення його результатів займуть не менше півроку, і "протягом цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом у EUR100 млн, спрямовану на глобальний розвиток і сучасну трансформацію стратегічного підприємства ".

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