Змінено механізм призначення гендиректора Укрпошти
Генерального директора "Укрпошти", щоб уникнути загрози реалізації інвестиційної програми на EUR100 млн тепер призначатиме наглядова рада компанії без конкурсного відбору з боку держави. Про це свідчить постанова Кабінету міністрів України, повідомляє Интерфакс-Украина.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.
У пояснювальній записці до документа, зокрема, зазначено, що прийняття даного рішення було необхідним, оскільки проведення конкурсу та встановлення його результатів займуть не менше півроку, і
"протягом цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом у EUR100 млн, спрямовану на глобальний розвиток і сучасну трансформацію стратегічного підприємства ".