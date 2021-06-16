Змінено механізм призначення гендиректора Укрпошти

Генерального директора "Укрпошти", щоб уникнути загрози реалізації інвестиційної програми на EUR100 млн тепер призначатиме наглядова рада компанії без конкурсного відбору з боку держави. Про це свідчить постанова Кабінету міністрів України, повідомляє Интерфакс-Украина.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.