Митниця відкрила доступ до митних декларацій

Сьогодні Мінцифра разом із Державною митною службою оприлюднили дані щодо митних операцій, повідомляє ЛигаБизнес.

"Результат цифровізації - ефективні та прозорі державні процеси. Таку трансформацію вже розпочато в митній сфері. Сьогодні ми з Держмитницею зробили важливий крок - оприлюднили понад 4 мільйони митних декларацій. Україна - одна з перших країн світу, яка відкрила дані з таким високим рівнем деталізації" , - розповів Михайло Федоров.

Дані щодо імпорту та експорту - одні з найбільш закритих у світі. Часто їх оприлюднюють тільки як зведені статистичні показники. Тривалий час підприємці в Україні не мали доступу до детальних даних зовнішньоекономічної діяльності. Це перешкоджало ухвалювати оперативні та зважені рішення щодо розвитку бізнесу. “Чорний” ринок таких даних тільки зростав, а дані митниці можна було купити за 100-400$.

Відтепер українські підприємці можуть переглядати експортно-імпортні декларації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. А також отримувати дані за допомогою API-сервісу. Це допоможе бізнесу краще планувати свою діяльність, дослідникам спиратися на підтверджені та офіційні дані, а органам влади ефективніше взаємодіяти з бізнесом.

Загалом дані відкрили про близько 4 млн експортно-імпортних операцій від лютого 2020 року до травня 2021 року. Кожна митна декларація має 17 пунктів, серед яких: коди напрямку переміщення товарів, інформація про митний режим, тип декларації, кількість, маса та вартість товару, країна-партнер, країна походження, наявність квот, тощо.

Дані оновлюватимуться щомісячно. Інформація про експортно-імпортні операції відкрита відповідно до вимог українського законодавства.