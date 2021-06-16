Перший український клуб дізнався суперника в Лізі конференцій

Стали відомі результати жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції, де Україну представлятимуть ковалівський "Колос" та полтавська "Ворскла, повідомляє УНИАН.

Процедура жеребу пройшла у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському місті Ньйон. "Ворскла" першою від України дізналася свого опонента. Полтавці були сіяними й потенційно їм могли дістатися такі суперники: переможець пар "Ноа" (Вірменія) - КуПС (Фінляндія), "Жиліна" (Словаччина) - "Діла" (Грузія), "Сумгаїт" (Азербайджан), а також "Шахтар" (Казахстан), "Арда Кирджалі" (Болгарія).

Отож, жеребкування звело "Ворсклу" з переможцем пари "Ноа" - КуПС.

Перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 22 липня, повторні - 29 липня.

У новому сезоні відбудеться перший розіграш Ліги конференцій.

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