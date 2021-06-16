Новий Subaru Forester представлений офіційно

Компанія Subaru представила в Японії оновлений кросовер Subaru Forester. Він отримав невеликі зміни в дизайні кузова, нову обробку салону і невеликі технічні зміни, повідомляє Autonews.

Зокрема, у оновленого Forester нові фари з більш вертикальним дизайном, новий передній бампер, круглі або вертикальні світлодіодні протитуманні фари (в залежності від комплектації), а також нові задні ліхтарі і 18-дюймові колісні диски.

Салон оброблений новими матеріалами, в EyeSight покращено програмне забезпечення. В цілому ж салон залишився таким же, як і раніше.

У оновленого Forester поліпшена підвіска, завдяки чому автомобіль став більш комфортним. Крім того, система e-Active Shift Control тепер є у всіх версіях з гібридним двигуном i e-Boxer.

Європейська і північноамериканська версії оновленого Subaru Forester з'являться до кінця поточного року. Не виключено, що вони отримають 1,8 л бензиновий двигун з турбонаддувом, який доступний зараз у версії Sport в Японії.