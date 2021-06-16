Україна скасує обов'язкове встановлення додатку "Вдома"

Україна скасує обов'язкове встановлення додатку "Вдома"

Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що від українців більше не будут вимагати встановлювати додаток "Вдома" при перетені кордону після повернення з інших країн, повідомляє Ліга.net.

"Із завтрашнього дня не потрібно встановлювати мобільний додаток "Вдома", коли ви повертаєтеся в Україну з-за кордону. Поки у нас всі області знаходяться в "зеленій "зоні, Кабмін послаблює карантинні обмеження. Якщо ситуація зміниться, буде нова хвиля захворюваності, потрібно буде знову його завантажувати", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що використовувана програма завжди було добровільно. Людина могла не встановлювати "Вдома" і проходити обсервацію в певному місці, наприклад, в готелі.

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