Україна скасує обов'язкове встановлення додатку "Вдома"

Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що від українців більше не будут вимагати встановлювати додаток "Вдома" при перетені кордону після повернення з інших країн, повідомляє Ліга.net.

"Із завтрашнього дня не потрібно встановлювати мобільний додаток "Вдома", коли ви повертаєтеся в Україну з-за кордону. Поки у нас всі області знаходяться в "зеленій "зоні, Кабмін послаблює карантинні обмеження. Якщо ситуація зміниться, буде нова хвиля захворюваності, потрібно буде знову його завантажувати", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що використовувана програма завжди було добровільно. Людина могла не встановлювати "Вдома" і проходити обсервацію в певному місці, наприклад, в готелі.