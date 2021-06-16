На курортах зливи й похолодання: прогноз погоди на четвер

Частина України зможе з полегшенням "видихнути", тому що погода перестане бути дощовою. Разом з тим опади неначе згрупуються і проллються на півдні, частково в центрі та на сході країни, зіпсувавши плани курортникам.

У четвер, 17 червня, в західних областях протягом дня потеплішає до +24...+26, а на Закарпатті й взагалі очікується до +28°C. Вночі в цій частині країни в середньому від 12 до 14 градусів, хоча в Житомирській області може бути й +17. У північних і східних регіонах у світлий час повітря прогріється до 25-27 за Цельсієм, а в темний - охолоне до 15-17. На півдні, південному сході та Кіровоградській області прогнозують похолодання: вдень стовпчики термометрів можуть не піднятися вище ніж до +22...+24 градусів, вночі - зупиняться на позначках від 14 до 17. На Черкащині та Полтавщині у світлий час на 1-2 градуси тепліше.

Дощі повинні зачепити тільки південні, східні й центральні області - на півночі та заході країни за рідкісним винятком сухо та сонячно. Найсильніші опади випадуть в Херсонській області та Криму, заллють чорноморське й азовське узбережжя. В інших регіонах дощі або незначні, або середньої інтенсивності, не виключаються грози. Вітер північно-східний, вночі 5-10 м/с, вдень 7-12 м/с.

У всіх областях на південь від Вінницької, Черкаської, Полтавської та Харківської буде введений Ⅰ (жовтий) рівень небезпеки. Серед причин: гроза, злива, шквальний вітер.

Про пожежну небезпеку не повідомляється.

У Києві повинна бути суха й сонячна погода, хоча не виключається незначний дощ. Вдень температура підвищиться до 26-28 з позначкою "плюс", вночі - опуститься до 15-17. Швидкість вітру - 4-6 м/с.