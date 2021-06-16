УЗ подовжує маршрут поїзда Дніпро - Харків

"Укрзалізниця" подовжує маршрут поїзда № 796/795 Дніпро - Харків до Лиману, поїзд курсуватиме за новим маршрутом 26, 28 червня та з 2 липня - тричі на тиждень (щоп'ятниці, суботи та неділі, повідомляє Экономическая правда.

"Регіональні експреси № 794/793 та № 796/795 сполученням Дніпро - Харків - Дніпро з початку курсування стали популярними серед жителів міст-мільйонників та численних населених пунктів за маршрутом курсування. Відтепер поїзд № 796/795 вирушатиме з Дніпра о 06:23 ранку, зупинятиметься в Харкові о 10:22 та прибуватиме в Лиман о 13:11.

На подовженому маршруті заплановані зупинки на станціях Ізюм та Святогірськ. Зворотно з Лиману поїзд також вирушатиме тричі на тиждень (п’ятниця, субота та неділя) о 15:27 та, зупинившись у Харкові о 18:11, прибуватиме в Дніпро о 22:10", - зазначили в УЗ.

Крім цього, спростився шлях жителям Сходу до Азовського моря.

"З Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов’янська, Барвінкового до курортного Бердянська тепер можна дістатися набагато простіше завдяки поступовому впровадженню пересадочного сполучення. Так, з Костянтинівки о 19:09 відправляється приміський поїзд № 6244 Фенольна - Лозова. До станції Лозова він прибуває о 23:28, а вже за 10 хвилин, о 23:38, можна зробити пересадку на поїзд № 2610 Харків - Бердянськ, який прибуває до Азовського моря о 07:27.