У США назвали найбільш затребувані автомобілі

Вперше в цьому році культовий американський спорткар Chevrolet Corvette поступився пальмою першості самого швидко продаваного автомобіля в США. Несподівано на першу сходинку рейтингу вийшов позашляховик Mercedes-Benz G-Class, й це при вдвічі більшій вартості, повідомляє Обозреватель.

Черговий рейтинг бестселерів у прямому сенсі цього слова опублікувало американське аналітичне агентство iSeeCars﻿.

Цікаво, що у списку ТОП-20 найбільш затребуваних моделей тільки 3 не належать до категорії кросоверів, – це вже згадуваний Corvette, спортивний седан Lexus IS 350, а також сімейний мінівен Kia Carnival. Що стосується цінового діапазону, то 9 автомобілів відноситься до категорії до $50 тисяч, 6 – від $50-100 тисяч, а 3 – перевищують позначку у $100 тисяч.

Mercedes-Benz G-Class. Джерело: Mercedes-Benz

У списку автомобілів з пробігом ситуація дещо інша. Тут домінують автомобілі, які у першу чергу купуються серцем, наприклад, той же Corvette, Porsche 911 або Mazda MX-5. На думку Карла Бауера, одного з провідних аналітиків iSeeCars, "спортивні автомобілі були популярні протягом усього пандемії як джерело радості, і попит на них залишився стійким після зняття в країні карантинних обмежень".

Рейтинг найбільш затребуваних нових автомобілів у США. Джерело: obozrevatel.com

З кожним роком у списку бестселерів збільшується кількість автомобілів з гібридними або повністю електричними силовими агрегатами. Наприклад, у травні серед нових автомобілів 4-е місце зайняв Hyundai Tucson Hybrid, а 6-е – у найпотужнішого гібридного Toyota RAV4 Prime.

У випадку з уживаними авто справа ще більш примітна. Друге місце рейтингу займає електрична Tesla Model 3, а на 5-му та 6-му – гібридні Honda Insight та Toyota Highlander Hybrid.

Mazda MX-5. Джерело: Mazda

Сумарно на прийняття рішення покупцеві нового автомобіля потрібно 47 днів, а середній чек становить $38 тисяч. У сегменті вживаних авто угода відбувається в середньому протягом 35 днів, а вартість авто – $29,5 тис.

Рейтинг найбільш затребуваних нових автомобілів у США. Джерело: obozrevatel.com

Цікаво, що середні ціни як на нові, так й на старі автомобілі досягли у травні нинішнього року свого піку, що обумовлено перебоями у постачанні автомобілів, викликаних нестачею мікрочіпів. Так як проблема навряд чи вирішиться у найближчі місяці, аналітики прогнозують подальше зростання вартості угод з купівлі як нових, так і старих авто.