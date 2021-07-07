Лікар пояснив причини алергічної реакції на кішок

Немає сумнівів у тому, що коти – прекрасні домашні улюбленці. Врешті-решт, що може бути краще, ніж прийти додому в кінці важкого робочого дня та чути задоволене мурчання улюбленого клубка шерсті? Дослідження показали, що власники домашніх тварин, як правило, здоровіші і щасливіші, ніж ті, в кого немає домашніх улюбленців, повідомляє 24 Канал.

Але інколи виникає ситуація, за якої люди не можуть стати власниками цих чудових тварин. І перешкодою стає алергія на котів.

Ми, люди, можемо мати чутливість до різної кількості алергенів, і коли всі вони зібрані разом, створюється сумарний ефект, який називається "загальне алергенне навантаження".

Коли збільшується вплив на людину одного алергену або ряду різних алергенів, поріг чутливості може бути перевищений. Через це може виникати алергічна реакція.

Скільки українців мають алергічну реакцію на котячий білок Fel d1

В Україні близько 5 мільйонів людей мають алергічну реакцію на білок Fel d1. Такі результати дослідження оприлюднила компанії Nestle®, яке було проведене в Україні на початку 2021 року.

Зокрема, згідно з результатами цього опитування:

36% – повідомили, що страждають від алергії особисто;

27% – мають алергію у дітей;

16% – повідомили про реакцію у партнера, з яким проживають;

12% – у батьків;

по 11% – у брата/сестри і друзів.

Водночас 88% опитаних власників котів, які заявили про наявність алергічних реакцій у них особисто або у членів родин, наголосили, що це жодним чином, або практично не вплинуло на їхні відносини з твариною.

Досить цікаво, що 84% респондентів заявили про готовність спробувати для свого кота продукт, який би знижував кількість алергенів і лише 2% – погодилися б позбутися кота, якби це порадив лікар, натомість 73% – залишили б тварину і шукали альтернативні шляхи боротьби з алергічними реакціями.

Гіпоалергенних котів не існує

Багато людей вважають, що шерсть котів є причиною чутливості до алергенів котів – з цієї причини існує загальноприйнята думка, що деякі породи котів, особливо безшерсті, є "гіпоалергенними". Це змушує людей уникати покупки або адопції довгошерстих котів, але навіть безшерсті породи, такі як сфінкс, настільки ж схильні викликати алергічну реакцію.

Всупереч поширеній думці, насправді гіпоалергенних котів не існує. Більшість людей, чутливих до алергенів котів, зазвичай реагують на алерген, відомий як Fel d 1, який в основному виробляється в слинних і сальних залозах котів.

Під час вилизування цей алерген переноситься на шерсть і шкіру котів та розповсюджується в навколишньому середовищі на шерсті та лупі. Всі коти виробляють Fel d 1 – в незалежності від породи, віку, статті, довжини або кольору шерсті.

Оскільки частинки Fel d 1 дуже малі, їх легко можна перенести на одяг, і в результаті, алерген може потрапляти скрізь. Висока кількість Fel d 1 виявлена навіть у будинках без котів, громадському транспорті та офісних будівлях.

Попри це, багато власників з чутливістю до алергенів котів борються зі своїми симптомами та продовжують жити зі своїм улюбленцем, в той час, як самі знаходяться в зоні ризику.