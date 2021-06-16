Київські хакери атакували компанії Кореї і США

У Києві викрили хакерське угруповання, яке за допомогою шкідливої програми-здирника Clop здійснювало атаки на компанії США і Кореї. Вони розсилали персональні листи, при відкритті яких комп'ютери співробітників заражалися вірусом, повідомляє UBR.

Фігуранти вимагали викуп в криптовалюті у компаній за нерозповсюдження конфіденційних даних потерпілих. Загальна сума збитків, за даними слідства, склала $ 500 млн.

Так, в 2021 році фігуранти здійснили атаку і зашифрували персональні дані співробітників і фінансові звіти Медичної школи університету Стенфорда, університету Меріленда і університету Каліфорнії. У 2019 році вони використовували вірус для атаки на корейські компанії, в результаті були заблоковані 810 внутрішніх серверів і персональних комп'ютерів працівників.

Викриття зловмисників відбулося в рамках міжнародної операції спільно з правоохоронцями Кореї і США.

"Спільними зусиллями правоохоронців вдалося припинити роботу інфраструктури, з якої здійснюється поширення вірусу, і заблокувати канали легалізації криптовалюта, отриманої злочинним шляхом", - розповіли в МВС.

Була проведена серія обшуків, під час яких вилучили техніку, машини і близько 5 млн грн готівкою. На майно зловмисників накладено арешт. Їм інкримінують порушення ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів) і ч. 2 ст. 209 (відмивання майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 8 років в'язниці.