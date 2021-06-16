Козак допустив участь США у переговорах щодо Донбасу

Участь США у переговорах щодо Донбасу можливо, але воно залежить від їх позиції. Зокрема, якщо Вашингтон буде підтримувати прагматичний підхід до виконання мінських угод, повідомляє Деловая столица.

Про це на саміті в Женеві заявив заступник голови адміністрації президента Росії та парламентер щодо Донбасу Дмитро Козак.

"Все залежить від позиції. Або ми в одній людській логіці намагаємося знайти відповіді на всі ті виклики, які є, тоді так. Якщо буде тверезий і прагматичний підхід до виконання мінських угод — добре. Але, як кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця" , — зазначив Козак.

Він додав, що Москва пропонувала Києву офіційно заявити Радбезу ООН про те, що його не влаштовує в мінських угодах і внести свої пропозиції.