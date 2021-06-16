Зеленський про Путіна: "Не можна ставити такі питання"

Президент Володимир Зеленський заявив, що він вважає некоректним питання про те, чи є вбивцею російський лідер Володимир Путін, повідомляє InfoResist.

«Ви можете зараз позбавити нас хоч якогось невеликого шансу на врегулювання ситуації. Тому я вважаю, що не можна ставити такі питання і не можна на них відповідати, навіть коли тобі дуже хочеться », - сказав Зеленський, спілкуючись з іноземними журналістами за кілька днів до зустрічі Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві.