Черешня: користь, калорійність літньої ягоди та протипоказання

На полицях магазинів з'явилась черешня. Чим корисна солодка ягода, про її калорійність та протипоказання, ми розповімо у нашому матеріалі, повідомляє 24 Канал.

У розпалі сезон черешні, яка насичує організм вітамінами та мінералами. Ця унікальна ягода містить комплекс амінокислот, фруктозу і глюкозу. Існує кілька видів ягід – червона, жовта, чорна, біла черешня. Сезон – червень – серпень.

Користь ягоди

Черешня містить вітаміни – С, Е, P, А, B1, B2 та мінерали – калій, залізо, кальцій, фосфор, магній, натрій.

Виводить з організму холестерин, покращує та нормалізує тиск, захищає від утворення тромбів, корисна для серця, нирок, печінки. Також сприяє позбавленню болю при артриті, ревматизмі. У косметології використовують для зволоження шкіри, звуженню пор. Жовта черешня містить більше вітаміну С, а червона – заліза. Для отримання корисних властивостей на день вживають 10 – 12 ягід.

Калорійність

На 100 грамів свіжих ягід – 52 кілокалорії.

Протипоказання

Вживають черешню в помірних кількостях. При надмірному вживанні може викликати спазми та гази. Не рекомендують їсти її при алергії на продукт, а також при цукровому діабеті через високий вміст глюкози, при гастриті, виразках, при порушеннях прохідності та хвороб кишківника.



