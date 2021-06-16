4 речі, які потрібно зробити з купальником, щоб він служив довше
Купальники вимагають особливого підходу в догляді. Але все не так складно, як здається. Як продовжити термін служби купальника і розповісти, що з ним потрібно зробити, повідомляє WomanEL.
Обполосніть водою перед плаванням
Після того, як ви надягнете купальник, сполосніть під душем і обов'язково промокніть його. Завдяки цьому ваш купальник буде поглинати менше хлорованої або солоної води під час плавання.
Прийміть душ після плавання
Коли ви закінчите плавати протягом дня, знову прийміть душ в купальнику. Змиваючи зі шкіри хлор або сіль, використовуйте той же мило або засіб для миття тіла, щоб швидко очистити купальник. Добре промийте і дайте висохнути на повітрі.
Ретельно висушіть
Найбезпечніший спосіб висушити купальник - повісити його в тіні та дати йому повністю висохнути на свіжому повітрі.
Періть так само, як і бюстгальтери
Якщо ви витратите час на ручне прання купальника, це значно подовжить його термін служби.
Нотатки
- Остерігайтеся гарячих джакузі. Гаряча вода і хлор можуть погано пошкодити купальні костюми. Обов'язково надіньте свій найменш улюблений купальник, якщо у вас є плани на гідромасажну ванну.
- Замість того, щоб носити один купальник все літо, краще мати хоча б два. Таким чином, ви можете чергувати їх носіння. Вони прослужать довше, якщо носити їх тільки половину часу.
- Якщо ви багато плаваєте в хлорованій воді, подумайте про покупку кошти для нейтралізації дії хлору. Він допоможе видалити хлор з вашого купальника.