4 речі, які потрібно зробити з купальником, щоб він служив довше

Купальники вимагають особливого підходу в догляді. Але все не так складно, як здається. ﻿ Як продовжити термін служби купальника і розповісти, що з ним потрібно зробити, повідомляє WomanEL.

Обполосніть водою перед плаванням

Після того, як ви надягнете купальник, сполосніть під душем і обов'язково промокніть його. Завдяки цьому ваш купальник буде поглинати менше хлорованої або солоної води під час плавання.

Прийміть душ після плавання

Коли ви закінчите плавати протягом дня, знову прийміть душ в купальнику. Змиваючи зі шкіри хлор або сіль, використовуйте той же мило або засіб для миття тіла, щоб швидко очистити купальник. Добре промийте і дайте висохнути на повітрі.

Ретельно висушіть

Найбезпечніший спосіб висушити купальник - повісити його в тіні та дати йому повністю висохнути на свіжому повітрі.

Періть так само, як і бюстгальтери

Якщо ви витратите час на ручне прання купальника, це значно подовжить його термін служби.

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