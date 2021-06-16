У Женеві закінчилася перша частина переговорів Байдена і Путіна

Переговори президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна у вузькому складі закінчилися. Вони тривали майже дві години на віллі Ла Гранж в Женеві. Про результати першої частини зустрічі не повідомляється, повідомляє Страна.ua.

На переговорах двох лідерів супроводжували глави зовнішньополітичних відомств - Сергій Лавров і Ентоні Блінкен.

За планом на зустріч у вузькому складі було відведено приблизно годину з чвертю, але по факту бесіда тривала майже дві години.

Після перерви сторони приступлять до діалогу в розширеному форматі. В цілому переговори розраховані на п'ять годин. Спільній прес-конференції не очікується, президенти виступлять перед журналістами окремо.

Нагадаємо, що це перша зустріч Путіна і Байдена з моменту вступу останнього на посаду президента США на початку цього року.