Ознака, що у вас алергія на парацетамол

Ацетамінофен (парацетамол) є поширеним безрецептурним препаратом для зняття болю і лихоманки, який ви можете знайти в багатьох аптеках. Деякі ліки, які використовуються для лікування алергії, симптомів застуди, грипу та безсоння, містять його, повідомляє WomanEL.

Але парацетамол може бути прийнятним для всіх. Насправді у деяких людей на нього може бути алергія. Як зрозуміти, чи є у вас алергія на парацетамол?

До явних ознак алергічної реакції відносяться кропив'янка, свербіж, опухла або покрита пухирями шкіра без лихоманки, захриплість, висип, набряк зовні або всередині рота. До інших ознак відносять утруднення в горлі або грудях, утруднене дихання або ковтання і / або свистяче дихання. Якщо ви відчуваєте які-небудь симптоми алергічної реакції після прийняття парацетамолу, вам слід припинити приймання ліків і звернутися за медичною допомогою.

Де ви, швидше за все, побачите алергічну реакцію

Експерти кажуть, що алергічна реакція на парацетамол виникає рідко. Але якщо у вас все ж з'явиться висип, є типове місце для її пошуку.

Дипломована медсестра Дженна Ліпхарт Роудс, каже, що висип, викликана парацетамолом, може бути на будь-якій ділянці тіла. Але, швидше за все, вона буде на «центральній частині», наприклад на грудях, спині або животі.

Вам варто проконсультуватися з лікарем з приводу альтернативних знеболюючих.