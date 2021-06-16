Адвокат Чауса прокоментував нове відео

Адвокат Миколи Чауса, Ростислав Кравець, прокоментував нове відеозвернення екс-судді, повідомляє Страна.ua.

"Я дуже уважно ознайомився з відео. У мене склалося враження, що першу частину відео він продовжує зачитувати з паперу, а вже другу, де мова йде про Ситника, говорить від себе. Судячи з усього, відео записувалося кілька разів і знято не з першого рази" , - повідомив адвокат.

Крім того, Ростислав Кравець прокоментував момент в відео, де Чаус міркує про безліч адвокатів, які нібито не мають до нього відношення. Звертаючись до своєї дружині Світлани, Микола Чаус каже, що вона може вірити тому адвокату, який "має відношення до його портфелю на Печерську". Нібито тільки цей адвокат погодився захищати інтереси Чауса і його сім'ї в Україні.

"Що стосується адвоката в Україні, то тут мова, мабуть, йде не про мене. Я чув історію про те, що свого часу була здійснена крадіжка з автомобіля і адвокат, ім'я якого без його згоди, я не можу озвучити, допоміг вирішити Миколі часу це питання. Наскільки мені відомо, сім'я Миколи Чауса з ним не може зв'язатися" , - додав Ростислав Кравець.

Як повідомили джерела в оточенні Чауса, швидше за все, мова йде про адвоката заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, Олександрі Кузьменко. Як повідомили наші джерела, саме Олександр Кузьменко допомагав Чаусу повернути вкрадений портфель кілька років тому. Ймовірно, саме до цього епізоду робить відсилання Микола Чаус в своєму новому відео.

Однак, як уточнили в оточенні екс-судді, після того як він був викрадений в Молдові, Олександр Кузьменко не виходив на зв'язок з родиною Чауса.

Ростислав Кравець уточнив, що в будь-якому випадку продовжить захищати інтереси Миколи Чауса в Україні.

"На мій погляд, саме активні дії, напрямок клопотань до судів, на території дії яких він може міститися, а також недавній адвокатський запит в ГУР МО і змусили викрадачів записати ще одне відео. Договір у нас укладений і офіційно не розірваний", - додав Кравець.

Також адвокат припускає, що Чаус не по своїй волі записує свої відео.

"На мій погляд, будь-які заяви особи, яка перебуває не по своїй волі у викрадачів, не можуть вважатися добровільними. А його заяви про те, що йому нібито надсилають якісь документи, свідчать про наміри викрадачів оприлюднити якусь інформацію від його імені, як це днями зробили через Бігус.

Я ще раз звертаюся до Володимиру Олександровичу - поверніть Чауса сім'ї, а якщо Вам потрібно оприлюднити якусь інформацію, то є маса інших способів, і для цього не обов'язково викрадати і утримувати незаконно людини", - підсумував Кравець.

Нагадаємо, сьогодні Чаус записав нове відеозвернення, присвячене кримінальній справі, яке веде проти нього НАБУ. Чаус заявляє, що воно сфальсифіковане главою НАБУ Артемом Ситником через конфлікт інтересів.