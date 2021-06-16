У Херсонській області чоловік поранив двох людей і сам застрелився

У г.Олешкі Херсонській області 66-річний чоловік поранив з рушниці двох місцевих жителів і сам помер від випадкового пострілу, правоохоронці встановлюють всі обставини події, повідомляє Интерфакс-Украина.

Правоохоронці з'ясували, що поранені відпочивали в сквері на лавочці, вживаючи спиртне. В цей час до них з обрізом мисливської рушниці підійшов чоловік, вистрілив, в результаті чого двоє чоловіків отримали дробові поранення нижніх кінцівок.

"Після чого "стрілок", тримаючи зброю в руці за стовбур, завдав їм удар одному з поранених. У результаті стався випадковий постріл, і вогнепальне поранення отримав сам стріляє в область верхньої третини правого стегна. В результаті нападник помер на місці від гострої крововтрати" , - розповіли в поліції.

З місця події вилучено обріз від рушниці та інші речі, які спрямовані на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Також був проведений санкціонований обшук будинку загиблого.

Проводяться необхідні слідчо-розшукові дії, встановлюються можливі свідки. За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження.