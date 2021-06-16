У Порошенка розповіли, як має відбуватись деолігархізація

Депутати з фракцій "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голосу" подали альтернативний проект закону про запобігання олігархізації, монополізації і корупції, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомив народний депутат з "Євросолідарності" Микола Княжицький у Facebook.

За його словами, в законопроект опозиції закладено принцип боротьби не з олігархами, а з корупцією, яку олігархи множать через належні їм монополії та ЗМІ.

"Рішення про надання статусу олігарха приймається НАЗК і лише за результатами ряду перевірок і експертиз. Завдяки цьому олігархами визнаються не ті, кого президент просто не любить, а ті, щодо кого є юридичні підстави" , - пояснив Микола Княжицький.

Також закладено норму, коли НАЗК працює у зв’язці з Антимонопольним комітетом.

"НАЗК веде відповідні реєстри декларацій і перевіряє образ життя чиновників. НАЗК проводить всі необхідні перевірки і притягує чиновників до відповідальності. Тобто воно вже сьогодні готове виконувати цей закон" , - додав нардеп.

Княжицький також зазначив, що законопроект влади виписаний так, що в Україні реальні олігархи під цей статус можуть не потрапити.

"Наприклад, якщо особа володіє телеканалом, вона не може визнаватись олігархом, але якщо у неї є, приміром, блог або який-небудь канал в телеграмі, тоді так, держава буде готова визнати її олігархом" , - вважає Княжицький.

За його словами, відрізняються законопроекти влади й позиції і за наслідками для олігархів.

"Президентський законопроект визначає лише один наслідок для олігархів - вони не можуть брати участь у великій приватизації. Альтернативний - визначає цілу низку зобов’язань, в тому числі у підсиленому моніторингу за належними олігарху підприємствами, щоб вони не перетворились монополії, кожна угода покупки активів підпадає під контролю АМК незалежно від суми угоди. І головне - всі чиновники, які раніше працювали на олігархів, а отже мають з ними зв’язки, підпадають під додатковий моніторинг з боку НАЗК" , - пояснив він.

Депутат також наголосив, що президентський законопроект дозволяє олігархам фінансувати кандидатів на виборах без будь-яких обмежень. В той час запропонований депутатами текст істотно обмежує олігархів у можливості фінансування виборів, і відповідно, кандидати, які фінансуються всупереч таких обмежень матимуть проблеми з НАЗК і виборчими комісіями.