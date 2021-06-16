Шмигаль оскаржує розпорядження НАПКА по Вітренко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оскаржує в Окружному адміністративному суді міста Києва (ОАСК) розпорядження, винесене йому Національним агентством з питань запобігання корупції (НАПКА, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав позов до Національного агентства з питань запобігання корупції про скасування розпорядження, яке було винесено йому НАПКА. Відповідний позов надійшов сьогодні до Окружного адміністративного суду міста Києва. Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за даним позовом", - йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис Нацагентства запобігання корупції, датоване 14 червня 2021 року.

Також в позовних вимогах суд просять залучити до участі в справі, в якості третіх осіб які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Кабінет міністрів України і голови правління АТ "НАК" Нафтогаз України "Юрія Вітренка.

Як повідомлялося, НАПКА в приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з яким Вітренко обраний і призначений головою правління НАК "Нафтогаз України".

У НАПКА відзначають, що закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення особи з публічної служби протягом року не можна приймати участі в керівництві організаціями, на які можна було впливати при роботі на державу. При цьому таке обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

За даними проведеного НАПКА моніторингу, Вітренко на посаді в.о. міністра енергетики в період з 21 грудня 2020 року по 28 квітня 2021 року системно брав участь у підготовці рішень по діяльності "Нафтогазу".

У свою чергу, в прес-службі "Нафтогазу" відзначили, що припис НАПКА є упередженим і буде оскаржене в судовому порядку. У НАК також повідомили, що відсутність порушень норм закону при укладанні трудового контракту з Вітренко підтверджено висновком Інституту держави і права ім.Корецкого.

З 29 квітня 2021 року на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" замість Андрія Коболєва призначений Вітренко.