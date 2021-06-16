Росія наполягала на спільній пресконференції Путіна і Байдена, але США відмовились

Росія наполягала на спільній пресконференції Путіна і Байдена, але у Білому домі відмовились. Адже виглядало б так нібито Володимир Путін покращив свої позиції на міжнародній арені за рахунок американського лідера, повідомляє 24 Канал.

Таку інформацію оприлюднили іноземні журналісти, посилаючись на джерела "знайомі з ситуацією". Наразі відомо, що лідери держав не даватимуть спільної пресконференції.

У США настояли на позиції не проводити спільну пресконференцію з очільником Кремля.

"Чиновники заявили, що Росія наполягала на спільній пресконференції під час переговорів щодо саміту. Але США були проти, оскільки не хотіли надати Путіну платформу, як після саміту 2018 року з колишнім президентом Трампом у Гельсінкі," , – мовиться у повідомленні.

До речі, перед тим у Білому домі розповіли, що група дипломатів та експертів радили очільнику США Джо Байдену відмовитися від спільної пресконференції з Володимиром Путіним за підсумком їхньої зустрічі у Женеві. Адже це може відсунути приватні переговори президентів на другий план.