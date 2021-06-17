SkyUp отримала дозвіл на новий регулярний рейс до Анкари

SkyUp отримала дозвіл на новий регулярний рейс до Анкари

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати новий регулярний рейс з Києва до столиці Туреччини Анкари, повідомляє УНІАН.

Зокрема, авіакомпанія зможе виконувати три рейси на тиждень.

Термін дії прав на польоти з Києва до Анкари - з 1 липня і на необмежений час.

Перед цим Державна авіаційна служба дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати нові регулярні рейси з Києва до Салоніків (Греція), Самарканда і Ургенча (Узбекистан).

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