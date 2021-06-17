SkyUp отримала дозвіл на новий регулярний рейс до Анкари

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати новий регулярний рейс з Києва до столиці Туреччини Анкари, повідомляє УНІАН.

Зокрема, авіакомпанія зможе виконувати три рейси на тиждень.

Термін дії прав на польоти з Києва до Анкари - з 1 липня і на необмежений час.

Перед цим Державна авіаційна служба дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати нові регулярні рейси з Києва до Салоніків (Греція), Самарканда і Ургенча (Узбекистан).