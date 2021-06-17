МВФ назвав головне завдання світової економіки

Цього року світова економіка повинна сфокусуватися, у першу чергу, на завданні з вакцинації населення. Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. Вона назвала це основним напрямком для зусиль найближчим часом, повідомляє "Лента.ру".

"Політика в сфері вакцинації в цьому, а можливо і в наступному році, буде найважливішою частиною економічної політики, в плані значущості вона може перевершити навіть грошово-кредитну і податкову політику", - сказала Георгієва. ﻿

Щоб світ зміг домогтися стійко високого рівня економічного зростання, необхідно вакцинувати всіх, впевнена керівник МВФ.

У квітні в МВФ заявляли, що кінець кризи «видно все краще». Свої оцінки фонд засновував на більш високих темпах вакцинації і збереженні грошових і податкових стимулів, прогнозуючи зростання світової економіки на рівні в 6 відсотків у цьому році і 4,4 відсотка - в наступному. Однак реалізація таких показників серйозно залежить від того, як будуть розвиватися програми вакцинації, в тому числі в небагатих країнах.

У МВФ також говорили про необхідність інвестувати в швидкий розподіл вакцин. На ці цілі пропонувалося направити 50 мільярдів доларів, що, на думку організації, в результаті може принести світовій економіці доходи в 9 трильйонів доларів.