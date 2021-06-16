Путін розповів, про що домовився з Байденом

Президент Росії Володимир Путін розповів, що домовився зі своїм американським колегою Джо Байденом про взаємне повернення послів в столиці двох країн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується повернення послів в місця своєї роботи: в Москву, відповідно американського посла, в Вашингтон - російського, то ми домовилися, це питання вирішене. Вони повертаються до місця постійної служби. Вони повертаються на місця своєї постійної служби - сказав він на прес- конференції за підсумками переговорів з Байденом.

"Коли конкретно - завтра, післязавтра - то це питання чисто технічного характеру", - додав Путін.

Під час зустрічі президента Сполучених Штатів Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним зачіпалася також тема вступу України в Північноатлантичний альянс.

"З приводу вступу України в НАТО ... Ця тема порушувалася "мазком". І тут, мабуть, нічого обговорювати", - заявив Володимир Путіна під час свого брифінгу в Женеві.

Він також зазначив, що Джо Байден погодився з тим, що в основі врегулювання збройного конфлікту на сході України повинні лежати Мінські угоди.