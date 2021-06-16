Путін розповів про першу бесіду з Байденом після фрази про "вбивцю"
Президент США Джо Байден зателефонував російському лідеру Володимиру Путіну після того, як назвав його "вбивцею". Тоді глави держав порозумілися, повідомляє Обозреватель.
Про це Путін заявив на пресконференції в Женеві 16 червня. Він зазначив, що його цілком влаштували пояснення.
"Щодо різких заяв... всі ми знаємо ці заяви. Після цього президент Байден мені зателефонував. Ми порозумілися, мене ці пояснення влаштували", – сказав президент РФ.
Путін також відзначив, що президент США запропонував йому зустрітися, і зустріч відбулася. Також він підкреслив, що вона була конструктивною.
"Я зайвий раз переконався в тому, що він дуже досвідчена людина. Ми віч-на-віч спілкувалися майже дві години. Не з усіма лідерами так детально йде розмова", – додав він.