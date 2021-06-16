Що очікується на валютному ринку в четвер

Вчорашній розворот тренда по безготівковому долару на міжбанківському валютному ринку сьогодні отримав підтвердження.

Невизначеність панувала на ринку в самому початку торгової сесії. Деякі продавці, очікуючи продовження зміцнення гривні, поспішили скористатися ситуацією і відразу виставили на продаж свої обсяги. Покупці ж розділилися на дві групи: одні буквально хапали те, що пропонували, а інші вирішили почекати, вважаючи, що котирування ось-ось повернуться нижче рівня 27 гривень. Як виявилося пізніше, мали рацію ті, хто вирішив не ризикувати. Наляканих вчорашнім різким зростанням котирувань виявилося більше, ніж можна було припустити, і ціни спочатку повернулися до вчорашніх максимумів, а потім продовжили зростання. І вичікують більш низьких цін довелося брати ще дорожче. Національний банк сьогодні розсудливо вирішив взяти паузу і на ринку не з'являвся.

Закрили торги середовища на 4 копійки на купівлі і на 3 копійки на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,98 / 27,09 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися дуже широко: спред на старті склав 11 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,099 гривень пройшла о 9:22. Потім на ринок почали виходити продавці і на короткий час пропозиція перевищила попит. В результаті котирування навіть опустилися нижче 27,00 як на покупці, так і на продажу. Однак більш дешеві пропозиції швидко розкупили. Спочатку торгівля повернулася в діапазон 27,01-27,03 гривень, а приблизно з 12:30 цінники почали рухатися вище, швидко піднявшись в район 27,09-27,11 на продажу. Через деякий час покупці також підняли цінник до 27,09 гривень. В районі денних максимумів закрили день, грунтовно налякавши тих покупців, які сьогодні не встигли купити потрібний обсяг валюти.

Котирування закриття - 27,08 / 27,11 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні впав на 70 млн у порівнянні з вівторком і склав 144 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,0054 гривень.

Офіційний курс долара на 17 червня встановлений на позначці 27,0275 гривень за долар, зростання на 10,17 копійок.

Офіційний курс євро на 17 червня встановлений на позначці 32,7722 гривні за євро, зростання на 15,56 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2118. За добу, як бачимо, євро майже не зрушив з місця і сьогодні весь день рухався в діапазоні 1,2108-1,2134 долара. О 21:00 відбудеться оголошення результатів засідання FOMC з питання процентної ставки ФРС США. Від того, що оголосять, залежить подальша поведінка як американського долара, так і інших валют.

Російський рубль сьогодні зробив чергову спробу вирости до американського долара і піднявся з 72,20 до 71,65 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується в діапазоні 71,65-71,80 рублів за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали за колишньою ціною 3,72-3,75 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в четвер

Те, що сьогодні зростання безготівкового долара продовжилося, сполошило валютний ринок. На готівковому ринку знову з'явився попит на долар; до вечора в деяких обмінних пунктах говорили вже грунтовно забуту фразу «Доларів немає». Логічно припустити, що завтра з ранку зростання як безготівкового, так і готівкового долара продовжиться. При цьому готівковий ринок буде пильно стежити за міжбанківськими і при перших ознаках зупинки теж припинить зростання.

До вечора середи в Києві долар продавали по 27,10-27,11 гривень, деякі обмінні пункти ставили цінники ще дорожче. Завтра вранці долар продовжить зростання в напрямку рівня 27,15 гривень.

О 14:00 відбудеться прес-конференція Правління Національного банку, на якій буде оголошено рішення по обліковій ставці НБУ. Від того, як вирішить регулятор за ставкою, залежить і інтерес інвесторів до українських ОВДП (ставка за якими орієнтується на облікову ставку). Якщо ставку залишать на колишньому рівні, це може зіграти проти гривні.

Куди піде євро на FOREX, стане зрозуміло вже о 21:00. У разі різких рухів це вплине на вартість готівкового євро. Якщо ж світовий ринок збереже спокійний стан, то готівковий євро буде цілком орієнтувати на напрямок, яке вибере готівковий долар. Сьогодні він ріс слідом за ним і до вечора вже досяг 32,82-32,85 гривень. Завтра з ранку його продаватимуть як мінімум не дешевше. А якщо євро в світі піде вгору, то і ще дорожче.

Що стосується російського рубля, його ціна швидше за все залишиться на колишньому рівні: рубль продаватимуть по 3,72-3,75 гривень за 10 рублів, подекуди можливі пропозиції невеликих сум по 3,70 гривень.