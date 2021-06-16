Апеляційний суд залишив у силі виправдувальний вирок "стрілку" Пашинському

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Васильківського районного суду Київської області, який виправдав колишнього нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського у справі про стрілянину у В'ячеслава Хімікуса, повідомляє Деловая столица.

Про це Українським новинам повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Залишили в силі рішення першої інстанції" , — повідомило відомство.

Повне рішення суду буде оголошено в четвер, 17 червня.

Таким чином Апеляційний суд залишив без задоволення скаргу прокуратури на вирок Пашинського. Прокуратура вимагала 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 7 жовтня 2019 року колишній нардеп Сергій Пашинський був заарештований Печерським райсудом столиці без права внесення застави. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Пашинському в заподіянні В'ячеславу Хімікусу тяжкого тілесного ушкодження. Пізніше Пашинський був випущений із СІЗО.

18 лютого 2020 року Київський апеляційний суд залишив Сергія Пашинського під цілодобовим домашнім арештом.

Пізніше В'ячеслав Хімікус відмовився від своїх позовних вимог.

18 березня 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав Пашинського у справі про вогнепальне поранення В'ячеслава Хімікуса. Офіс генерального прокурора оскаржив в Апеляційному суді Києва виправдувальний вирок Пашинському.