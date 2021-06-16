Ядерна війна і контроль над зброєю: Байден і Путін оприлюднили заяву

Спільна заява президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна за підсумками переговорів присвячена питанням стратегічної стабільності, повідомляє Деловая столица.

Переговори пройшли в Женеві з посиланням на "РИА Новости".

"Росія і США демонстрували, що навіть в періоди напруженості вони здатні досягти прогресу в реалізації спільних цілей щодо забезпечення передбачуваності в стратегічній сфері, зниження ризиків збройних конфліктів і загрози ядерної війни" , — йдеться в документі.

Як приклад подібного підходу наводиться недавнє продовження Договору про СНО.

"Сьогодні ми підтверджуємо відданість принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не має бути розв'язана" , — зазначається в спільній заяві.

Лідери двох країн анонсували запуск комплексного діалогу по стратегічній стабільності, який мав закласти основу майбутнього контролю над озброєннями.

Ключовий для стратегічної стабільності договір СНО-3 набув чинності 5 лютого 2011 року. За його умовами, кожна зі сторін скоротить свої ядерні арсенали таким чином, щоб через сім років і в подальшому сумарні кількості озброєнь не перевищували 700 міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах і важких бомбардувальників, а також 1550 боєголовок і 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок.

Заявлена мета була досягнута, і сторони підтримують арсенали на обумовлених рівнях. На початку 2021 року, незабаром після приходу до влади в США адміністрації Джо Байдена, договір був продовжений без змін ще на п'ять років. Попередня адміністрація до останнього тягнула з продовженням угоди, що загрожувало розвалом всієї системи стратегічної стабільності.

Важливо: Зустріч Байдена і Путіна в Женеві. Хроніка