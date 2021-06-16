Байден дав прес-конференцію за підсумками переговорів з Путіним (Оновлено)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним в Женеві заявив про повну підтримку територіальної цілісності України з боку США.

"Я передав непорушну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Байден під час брифінгу в Женеві.

Американський президент також повідомив, що в ході зустрічі він висловив Путіну свій погляд на Мінські домовленості.