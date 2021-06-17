Як обміняти старі водійські права на нові

У переважній більшості випадків обмін старого посвідчення водія на нове не має сенсу. Адже старі посвідчення не мають строку давності, а нові видаються на певний період, повідомляє 24 Канал.

На сьогодні в Україні використовуються посвідчення водія радянського взірця (до 1993 року), "ламіноване" (1993-2011 років), пластик (після 29.03.2011), оновлений пластик (після 01.04.2021). Перевага "старих" посвідчень водія у тому, що вони не мають терміну давності. Нові ж посвідчення водія видають на 30 років.

Будь-яке з "старих" посвідчень водія є дійсним на території України і надає право керувати транспортними засобами відповідної категорії. Обов’язку для водія замінити будь-яке із вказаних посвідчення водія на нове закон не передбачає. Обмін здійснюється за бажанням водія, або разі втрати чи псування.

Процедура обміну не є такою складною, як здається. За вашим бажанням, посвідчення водія, видане до набрання чинності Законом від 24.09.2008 р. № 586-VI, може бути обміняне на нове. Обмін посвідчення проводиться без складення іспитів. Обмін посвідчення водія можна здійснити у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Як будуть переведені категорії зі старих на нові. В новому посвідченні водія зазначаються категорії:

А1, А – відповідає категорії А;

В1, В – відповідає категорії В;

С1, С – відповідає категорії С;

D1, D – відповідає категорії D;

BЕ – відповідає категоріям В і Е;

C1E, СЕ – відповідає категоріям C і Е;

D1E, DЕ – відповідає категоріям D і Е;

Т – відповідає категорії Трамвай, Тролейбус.

Для обміну старого посвідчення на нове водій повинен особисто подати до сервісного центру МВС наступні документи:

паспорт громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

документи, що підтверджують зміну персональних даних особи (у разі потреби);

медичну довідку про допущення водія до керування транспортними засобами;

"старе" посвідчення водія;

квитанцію про оплату адміністративної послуги.

Після внесення до державного реєстру інформації про обмін посвідчення водія, старе посвідчення водія вважається недійсним.

Також замовити дублікат втраченого або зіпсованого посвідчення водія можна онлайн, у "особистому кабінеті водія" або у додатку "Дія".