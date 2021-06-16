В Одесі біля мерії неадекват відкрив вогонь з пістолета: зловити стрілка допомогли діти

У центрі Одеси п'яний чоловік влаштував стрілянину на Думській площі, недалеко від будівлі мерії. Неадеквата вдалося затримати і передати в руки поліції. Виявилося, що стрілок вже мав проблеми з законом - був судимий за грабіж і вимагання, повідомляє РБК-Украина.

Як розповіли правоохоронці, до співробітників Муніципальної варти, які чергували на Приморському бульварі, вчора ввечері звернулися діти, повідомивши про стрілянину біля пам'ятника "Гармата" на Думській площі. За словами хлопців, двоє дорослих відкрили вогонь з пістолета.

Правоохоронці поспішили на місце, і затримали порушників. Після цього була викликана поліція.

З'ясувалося, що раніше судимий за статтями 186 і 189 чоловік посварився з дружиною. Громадянин в стані алко/наркотичного сп'яніння вирішив "випустити пару", і почав стріляти в центрі міста, не звертаючи уваги на перехожих.

Дебошира роззброїли, і чоловіком зайнялися поліцейські.

У Муніципальній варті висловили маленьким одеситам подяку, адже завдяки їхньому зверненню стрілка вдалося оперативно затримати, і через його дії ніхто постраждати, на щастя, не встиг.



