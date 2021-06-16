Під Харковом і Кропивницьким вулиці перетворилися на річки(фото)

Сьогодні, 16 червня, через сильні дощі підтопило два населених пункти в Харківській і Кіровоградській областях. При цьому вулиці перетворилися на річки, а у когось річка виявилася просто в будинку, повідомляє РБК-Украина.

фото: dsns.gov.ua

Так, були затоплені вулиці в селищі Дворічне Куп'янського району Харківської області. Там підтопленими виявилися 26 домогосподарств. Рятувальникам також довелося очищати дренажні системи.

фото: dsns.gov.ua

Крім того, підтопило і місто Олександрія в Кіровоградській області. Тут затопило 11 дворів, з яких один - це приватний житловий будинок. Рятувальникам довелося відкачувати воду і також чистити дренажні системи.

фото: dsns.gov.ua