Путін вимагає дослівного виконання Мінських угод

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав "суттєвим" те, що президент Російської Федерації Володимир Путін на зустрічі з президентом США Джо Байденом зажадав буквального виконання Мінських угод з Донбасу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нагадаю, пан Порошенко під час перебування на посаді президента погодив такий текст "Мінська" і таку послідовність пунктів, яка однозначно грає на користь Росії", - заявив Подоляк у коментарі інформаційному агентству в середу ввечері.

Він зазначив, що "сьогодні офіційно з боку керівництва Росії вперше прозвучало, що саме узгоджені Порошенко пункти "Мінська" і їх вкрай невигідна послідовність для України категорично подобаються Росії, а також жорстко перешкоджають реалізації нинішніх пропозицій з реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей ( ОРДЛО), які звучать з 2019 року".

За словами радника керівника Офісу президента, "спершу необхідно провести деокупацію ОРДЛО і повернути контроль над цими територіями". "Це має на увазі взяття Україною контролю над кордоном і подальшого проведення виборів за демократичними стандартами".

На його думку, "представники Росії активно борються проти цього, всерйоз наполягають на проведенні виборів у ОРДЛО в присутності чужих військ і озброєних бойовиків, при цьому, використовуючи як раз те, що їм в руки дав колишній президент Петро Порошенко".