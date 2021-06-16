Салліван відмовився розмовляти з Єрмаком

У минулий понеділок, 14 червня, глава Офісу президента України Андрій Єрмак в черговий раз намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салливаном: на цей раз - по телефону, повідомляє Дзеркало тижня.

Однак, як повідомляють джерела редакції, в офісі Саллівана відмовилися з'єднати свого шефа з Єрмаком, пізніше запропонувавши зв'язати його з чиновником нижчого рангу - директором з питань Європи Ради національної безпеки Амандою Слот. Однак на цей раз від розмови відмовився сам глава ОПУ, розпорядившись перевести дзвінок на одного з його заступників. За свідченням наших джерел, подібна поведінка Єрмака дуже неприємно здивувало американську сторону.

Андрій Єрмак з перших днів перебування на Банковій неодноразово скептично висловлювався з приводу класичної дипломатії і регулярно порушує її писані і неписані правила. Але якщо це було прийнятно для команди Трампа, то команда Байдена свято шанує дипломатичний протокол. І для нинішньої американської адміністрації глава Офісу президента - це не віце-президент, яким він себе, схоже, відчуває. Джейк Салліван міг би поспілкуватися, наприклад, з секретарем РНБОУ Олексієм Даниловим або, скажімо, з головою МЗС Дмитром Кулебою, але аж ніяк не з керівником патронатної служби українського президента.