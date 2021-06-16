Зеленський заявив, що Росія відпрацьовує захоплення трьох українських міст

Зеленський заявив, що Росія відпрацьовує захоплення трьох українських міст

Президент Володимир Зеленський розповів, що його офіс має інформацію про відпрацювання Росією варіантів захоплення Києва, Одеси та Харкова спільно з Білоруссю. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю світовим ЗМІ, повідомляє InfoResist.

Український лідер вважає, що минулої весни Росія показово стягувала і відводила війська від кордонів України через те, що в Сполучених Штатах змінилася влада. Водночас Зеленський вважає, що можливість військовою ескалацією з Росією все ще залишається.

Президент підкреслив, що Росія постійно стверджує, що Україна повинна вести переговори з терористичними організаціями “ЛДНР”, однак при цьому РФ готує свої спільні військові навчання з Білоруссю під назвою “Захід-2021”.

Зеленський підкреслив, що навчання “Захід-2021” проводять не терористичні “республіки”, а конкретно Росія.

“За тією інформацією, яку ми отримуємо-відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова”, – розповів він.

При цьому український президент зазначив, що українська держава повинна бути кожен день готовим до ускладнень, проте в той же час сам він не думає, що такі ускладнення будуть.

На думку Зеленського, Росія сьогодні не зацікавлена в повномасштабній війні з Україною, тому що через це почнеться Третя світова війна.

Новини

analytics