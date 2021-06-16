Зеленський заявив, що Росія відпрацьовує захоплення трьох українських міст

Президент Володимир Зеленський розповів, що його офіс має інформацію про відпрацювання Росією варіантів захоплення Києва, Одеси та Харкова спільно з Білоруссю. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю світовим ЗМІ, повідомляє InfoResist.

Український лідер вважає, що минулої весни Росія показово стягувала і відводила війська від кордонів України через те, що в Сполучених Штатах змінилася влада. Водночас Зеленський вважає, що можливість військовою ескалацією з Росією все ще залишається.

Президент підкреслив, що Росія постійно стверджує, що Україна повинна вести переговори з терористичними організаціями “ЛДНР”, однак при цьому РФ готує свої спільні військові навчання з Білоруссю під назвою “Захід-2021”.

Зеленський підкреслив, що навчання “Захід-2021” проводять не терористичні “республіки”, а конкретно Росія.

“За тією інформацією, яку ми отримуємо-відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова” , – розповів він.

При цьому український президент зазначив, що українська держава повинна бути кожен день готовим до ускладнень, проте в той же час сам він не думає, що такі ускладнення будуть.

На думку Зеленського, Росія сьогодні не зацікавлена в повномасштабній війні з Україною, тому що через це почнеться Третя світова війна.