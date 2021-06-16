В Одеській області поліція затримала серійного ґвалтівника-педофіла

Підозрюваного в цілій серії згвалтувань і дій сексуального характеру відносно неповнолітніх затримали співробітники поліції Одеської області, повідомляє Думська.

Як повідомили джерела в прокуратурі, сімдесятирічного жителю Південного Ф. інкримінують одразу чотири злочинні епізоди, а постраждалих у справі шестеро.

Чоловік, який працює охоронцем місцевого Будинку культури, багато разів був судимий за аналогічні злочини, причому перший раз його відправили до в'язниці ще в 1968 році.

За даними слідства, в 2020-м Ф. потягнуло на старе. Він заманив обманом в кімнату гуртожитку дев'ятирічного хлопчика і згвалтував. При цьому громадянин знімав те, що відбувається на мобільний телефон. Потім він почав шантажувати дитини, пригрозивши тому показати відео його друзям. Натомість на нерозповсюдження «компромату» Ф. змусив хлопчика приводити до нього своїх однолітків, яких теж ґвалтував і шантажував.

Це тривало до тих пір, поки батьки одного з потерпілих не помітили недобре. Розпитавши дитини, вони написали заяву в поліцію, яка почала розслідування. Були встановлені всі жертви і особистість гвалтівника.

Відчувши, що скоро за його пригоди доведеться відповісти, Ф. спробував сховатися і з'їхав з гуртожитку. При цьому він використовував документи на інше прізвище. Однак правоохоронці все одно заарештували чоловіка. Зараз він знаходиться в слідчому ізоляторі.