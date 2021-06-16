Заяви Байдена та Путіна: 7 відмінностей

Президент Росії Володимир Путін і американський лідер Джо Байден виступили із суперечливими заявами за підсумками переговорів у Женеві. Політики розійшлися в поглядах на ситуацію в Україні та перспективи двостороннього співробітництва, повідомляє Обозреватель.

Показово, що Путін і Байден не провели спільну пресконференцію, а виступили окремо.

Про "Путіна-вбивцю": Байден промовчав, а Путін переказав телефонні розмови

Версія Путіна. "Президент США зателефонував, він пояснив ситуацію. Мене ці пояснення влаштували. Він запропонував нам зустрітися".

Версія Байдена. "Він задоволений? Навіщо мені це питання ще раз піднімати?".

Фактично Путін, можливо в тому числі для того, щоб не виглядати "скривдженим", розповів про дзвінок Байдена з "поясненнями". Тоді як сам Байден дипломатично вирішив не зачіпати цю чутливу тему.

Путін же не зупинився і почав розповідати про вбивства в США, військових діях американців, пояснюючи, що потрібно ще розібратися, хто насправді вбивця.

Путін зрозумів Байдена по-своєму: чим відрізняються висловлювання про Україну

Версія Путіна. "Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати Мінські угоди".

Далі президент РФ озвучив своє бачення Мінських угод. Мовляв, потрібно міняти Конституцію, проводити вибори і тільки тоді можна повернути контроль над українсько-російським кордоном.

Також Путін сказав, що про вступ України в НАТО "нічого говорити", водночас Байден цю тему не зачепив.

Версія Байдена.

"Ми погодилися, що потрібно посилити дипломатію з питання Мінських угод" , – сказав президент.

Після цього він згадав Білорусь. З цього приводу Байден "висловив заклопотаність" главі Кремля.

"Він [Путін] не сперечався про те, що сталося. Він тільки сказав, що у нас є різні думки про те, що з цим робити" – пояснив Байден.

Які конкретно розбіжності мав на увазі Байден: про Білорусь чи Мінських угодах, сказати складно. Однак в будь-якому випадку далеко не факт, що президент США розділяє версію Путіна про те, як реалізувати Мінські угоди.

Про кібератаки: Байден назвав конкретні випадки, а Путін знайшов статистику "в американських джерелах"

Версія Путіна.

"З американських джерел випливає, що найбільшу кількість кібератак у світі здійснюється з кіберпростору США. На другому місці Канада, потім дві латиноамериканські країни ... Росія в цей список не потрапила" , – сказав президент РФ.

Версія Байдена.

"Я передав список з 16 небезпечних кібератак. Нам потрібно домовитися, що буде вжито заходів проти злочинців, які займаються такими кібератаками на їх території. Потрібно домовитися про такі випадки і про конкретні заходи" , – підкреслив Байден.

Про Навального: Байден пригрозив, а Путін сам же "розколовся"

Версія Путіна.

"З приводу громадянина, якого ви згадали. Людина знала, що порушує чинний в Росії закон. Він зобов'язаний був відзначатися як особа, двічі засуджена. Свідомо ігноруючи вимоги, він виїхав на лікування, його не вимагали органи влади на реєстрацію, як тільки вийшов з лікарні, розмістив відео-сюжети в інтернеті, і ось тоді вимоги висунули, його оголосили в розшук .. Він зробив те, чого хотів " , – сказав Путін.

Версія Байдена.

"Я сказав Путіну, що не можу зберегти довіру свого народу, якщо не буду відстоювати права людини" , – сказав Байден, додавши на уточнююче питання: "Якщо Навальний помре, наслідки будуть" руйнівними ".

Володимир Путін, називаючи російського політика Олексія Навального "громадянином", зізнався, що від нього не вимагали відзначатися в Росії в зв'язку з судимостями до того, як той не випустив ролик про "Палаці Путіна". Фактично, таким чином Путін визнав зв'язок між розслідуванням Навального і його арештом.

Про ставлення США до Росії: Путін ненавидить, а США шукає інтереси

Версія Путіна.

"США оголосили Росію своїм ворогом. Конгрес це зробив в 2017-м" , – сказав лідер РФ.

Версія Байдена:

"Справа не в довірі, а у власних інтересах. Ми з Путіним давно один одного знаємо, але ми не друзі" , – підкреслив президент США.

В цілому ж, незважаючи на розповіді про друзів атмосфері, і з боку Путіна, і з боку Байдена, висловлювання були досить гострими. Дипломатичний Байден замість звинувачень використовував формулювання "а щоб робили ви, якби ваш нафтопровід захопили хакери", а більш агресивний Путін повторював, що це американці псують відносини між країнами.

Хто винен в поганих відносинах: Путін звинувачує США, а Байден дипломатично підібрав слова

Версія Путіна.

"Всі дії, пов'язані з погіршенням російсько-американських відносин, ініціювалися не нами, а американською стороною. Конгресмени народ винахідливий, що вони ще придумають, не знаю" , – сказав президент РФ.

Версія Байдена.

"Президент Путін і я поділяємо унікальну відповідальність з управління відносинами між двома могутніми і гордими країнами. Відносинами, які повинні бути стабільними і передбачуваними" , – зазначив Байден.

Головні підсумки зустрічі

Версія Путіна. "Лев Толстой якось сказав:" У житті немає щастя, є лише блискавиці його - дорожите ними ". Ось мені здається, що в такій ситуації не може бути якогось сімейного довіри, але зірниці його промайнули", – сказав російський лідер .

Версія Байдена.

"Пройде шість-дванадцять місяців - ми подивимося, що у нас буде відбуватися. У тому числі по звільненню людей з російських в'язниць і про те, що буде зроблено в області кібербезпеки" , – сказав Байден.

Історична зустріч між лідерами США і Росії відбулася. Головний її результату ще попереду. Чи вплине дипломатична двогодинна розмова з Байденом на ситуацію в Україні, репресії проти політичних опонентів Путіна і різного роду атаки по всій Європі, покаже час.