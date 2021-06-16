У Миколаївській міськраді на засіданні комісії побилися громадські активісти

У Миколаївській міськраді в ході засідання комісії побилися «представник громадськості» і один з членів комісії, який також делегований однією з громадських організацій, повідомляє Новости-N.

Конфлікт стався у вівторок, 15 червня, в ході засідання погоджувальної комісії з розгляду спірних питань при розробці проектів містобудівної документації. Обговорювалося питання про будівництво на території колишнього військового містечка «Леваневський»: як з'ясувалося, одна з фірм збирається побудувати там готель.

Під час обговорення питання виникла словесна перепалка між членом комісії і які прийшли на засідання чоловіком, який позиціонував себе представником громадськості. Член комісії наводив аргументи проти будівництва готелю, що прийшов же «громадський працівник» - навпаки, виступав «за» будівництво, заявляючи при цьому, що всі жителі мікрорайону того ж думки.

Словесна перепалка швидко переросла в «гарячу» фазу. Як розповіли очевидці, на початку «громадський активіст» запустив стільцем у свого опонента, який також в боргу не залишився - вдарив кривдника кулаком в щелепу.

Подальшу ескалацію конфлікту припинили присутні, які швидко розтягнули забіяк.